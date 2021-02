தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 12,881 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்புகள் உறுதி + "||" + Corona infections are confirmed in 12,881 people in India

இந்தியாவில் 12,881 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்புகள் உறுதி