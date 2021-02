கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். ஏலம்: ஹைதராபாதில் ஜாதவ், கொல்கத்தாவில் ஹர்பஜன்; அடிப்படை விலைக்கே ஏலம் போனார்கள் + "||" + Harbhajan Singh goes to KKR, Kedar Jadhav bought by SRH after late bids

ஐ.பி.எல். ஏலம்: ஹைதராபாதில் ஜாதவ், கொல்கத்தாவில் ஹர்பஜன்; அடிப்படை விலைக்கே ஏலம் போனார்கள்