பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர் பங்கேற்கலாம் : பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுடன் பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடல்

புதுடெல்லி,

தேர்வுக்கு தயாராகி வரும் 9 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுடன் கடந்த 2018-ம் ஆண்டு முதல் கலந்துரையாடி ‘பரிக்‌ஷா பே சார்ச்சா’ வருகிறார். அந்தவகையில் இந்த ஆண்டும் அடுத்த மாதம் (மார்ச்) இந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நடத்த திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.

வழக்கமாக மாணவர்களுடன் பிரதமர் நேரடியாக பங்கேற்று கலந்துரையாடல் நடத்தும் இந்த நிகழ்ச்சி, கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக இந்த ஆண்டு ஆன்லைன் மூலம் நடக்கிறது.

இதுகுறித்து பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் தளத்தில், ‘நமது தேர்வு வீரர்கள் தேர்வுக்காக தீரமுடன் தயாராகி வரும் நிலையில், பரிக்‌ஷா பே சார்ச்சா 2021-ம் வந்து விட்டது. ஆனால் இந்த முறை முற்றிலும் ஆன்லைன் மூலம் நடக்கிறது. இதில் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து மாணவர்கள் பங்கேற்கலாம். வாருங்கள், புன்சிரிப்புடன், மன அழுத்தம் இன்றி தேர்வை எதிர்கொள்வோம்’ என குறிப்பிட்டு உள்ளார்.

இந்த முறை கலந்துரையாடலில் மாணவர்களின் பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியரும் பங்கேற்கலாம் என குறிப்பிட்டுள்ள பிரதமர் மோடி, இது ஒரு தீவிர நிகழ்வாக இல்லாமல் சுவாரஸ்ய விவாதமாக இருக்கும் எனவும் கூறியுள்ளார்.

பிரதமருடனான இந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிக்கு மாணவர்களின் முன்பதிவு தொடங்கி இருக்கிறது. அடுத்த மாதம் 14-ந்தேதி வரை மாணவர்கள் ‘mygov’ தளத்தில் முன்பதிவு செய்யலாம் என மத்திய கல்வி மந்திரி ரமேஷ் பொக்ரியால் கூறியுள்ளார்.

As our brave #ExamWarriors start padding up for their exams, ‘Pariksha Pe Charcha 2021’ returns, this time fully online and open to students all over the world. Come, let us appear for the exams with a smile and without stress! #PPC2021https://t.co/dsjq8y879s