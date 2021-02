மாநில செய்திகள்

மதுக்கடைகளின் எண்ணிக்கையை பாதியாக குறைக்க வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு, கமல்ஹாசன் கோரிக்கை + "||" + The number of liquor stores should be halved Kamal Haasan's request to the Government of Tamil Nadu

