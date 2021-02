தேசிய செய்திகள்

7 பேர் கொலை வழக்கு; தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்ய ஆளுநரிடம் புதிய மனு + "||" + 7 murder case; New petition to the governor to abolish the death penalty

7 பேர் கொலை வழக்கு; தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்ய ஆளுநரிடம் புதிய மனு