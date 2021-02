கிரிக்கெட்

திறமை அடிப்படையில் மட்டுமே அர்ஜூன் டெண்டுல்கர் தேர்வு: மும்பை இந்தியன்ஸ் பயிற்சியாளர் + "||" + Arjun Tendulkar Bought By Mumbai Indians "Purely On A Skill Basis", Says Mahela Jayawardene

திறமை அடிப்படையில் மட்டுமே அர்ஜூன் டெண்டுல்கர் தேர்வு: மும்பை இந்தியன்ஸ் பயிற்சியாளர்