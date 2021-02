மாநில செய்திகள்

அலட்சியம் காட்டிய முதல்வர் தேர்தலுக்காக வழக்குகளை வாபஸ் என அறிவித்திருக்கிறார் - ஸ்டாலின் + "||" + careless chief minister has declared the cases withdrawn for the election

அலட்சியம் காட்டிய முதல்வர் தேர்தலுக்காக வழக்குகளை வாபஸ் என அறிவித்திருக்கிறார் - ஸ்டாலின்