தேசிய செய்திகள்

‘‘மின்சார கார்களை பயன்படுத்தினால் எரிபொருள் இறக்குமதியை குறைக்கலாம்’’ - நிதின் கட்கரி பேச்சு + "||" + Electric vehicles usage should be made mandatory for all government officials: Gadkari

‘‘மின்சார கார்களை பயன்படுத்தினால் எரிபொருள் இறக்குமதியை குறைக்கலாம்’’ - நிதின் கட்கரி பேச்சு