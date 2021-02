மாநில செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு: ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் - நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + It is up to the GST Council to decide - Nirmala Sitharaman

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு: ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் - நிர்மலா சீதாராமன்