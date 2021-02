தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்ட் வெள்ளப்பெருக்கில் உயிரிழந்த 62 பேரின் உடல்கள் மீட்பு + "||" + Out of these, 34 have been identified & 28 are yet to be identified. 142 more missing: #Uttarakhand Disaster Management Authority

