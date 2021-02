தேசிய செய்திகள்

மீண்டும் ஊரடங்கா? கர்நாடக மாநில மந்திரி விளக்கம் + "||" + No more lockdown in Karnataka, clarifies Health Minister Sudhakar a day after BBMP's warning

மீண்டும் ஊரடங்கா? கர்நாடக மாநில மந்திரி விளக்கம்