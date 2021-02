தேசிய செய்திகள்

விஜயவாடாவில் தரையிறங்கும் போது ஏர் இந்தியா விமானம் மின் கம்பியில் மோதியதால் பரபரப்பு + "||" + An Air India flight from Doha suffered a mishap while landing at Vijayawada airport in Andhra Pradesh

