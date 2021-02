உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவில் மனிதர்களுக்கு புதிய வகை பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்பு + "||" + Russia says detected first case of H5N8 avian flu in humans

ரஷ்யாவில் மனிதர்களுக்கு புதிய வகை பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்பு