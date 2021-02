மாநில செய்திகள்

நிதி ஆயோக் கூட்டம்:கோதாவரி - காவிரி இணைப்பு திட்டத்தை, தேசிய திட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் -முதல் அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + niti aayog Meeting The Godavari-Cauvery Link Project should be declared a National Project cheif Minister Edappadi Palanisamy

நிதி ஆயோக் கூட்டம்:கோதாவரி - காவிரி இணைப்பு திட்டத்தை, தேசிய திட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் -முதல் அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி