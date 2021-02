மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் விடிய, விடிய கனமழை- சாலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு + "||" + Streets waterlogged in parts of Puducherry as rainfall continues to lash the Union Territory

புதுச்சேரியில் விடிய, விடிய கனமழை- சாலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு