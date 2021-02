தேசிய செய்திகள்

டெல்லி விமானநிலையத்தில் இருந்து தமிழகம் புறப்பட்டார் மத்திய மந்திரி ராஜ்நாத்சிங் + "||" + Union Minister Rajnath Singh has left the Delhi airport for Tamil Nadu

டெல்லி விமானநிலையத்தில் இருந்து தமிழகம் புறப்பட்டார் மத்திய மந்திரி ராஜ்நாத்சிங்