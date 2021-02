மாநில செய்திகள்

கனமழை காரணமாக புதுச்சேரியில் நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை - புதுச்சேரி கல்வித்துறை அறிவிப்பு + "||" + Schools in Pondicherry will be closed tomorrow due to heavy rains - Pondicherry Education Department announced

கனமழை காரணமாக புதுச்சேரியில் நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை - புதுச்சேரி கல்வித்துறை அறிவிப்பு