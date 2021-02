மாநில செய்திகள்

ஜெயல‌லிதா 73-வது பிறந்தநாள் விழா: வரும் 24-ம் தேதி ஜெயல‌லிதா சிலைக்கு ஓ.பி.எஸ்., ஈ.பி.எஸ் மரியாதை செலுத்துகின்றனர் + "||" + Jayalalithaa's 73rd Birthday Celebration: OBS and EPS pay homage to Jayalalithaa statue on the 24th

ஜெயல‌லிதா 73-வது பிறந்தநாள் விழா: வரும் 24-ம் தேதி ஜெயல‌லிதா சிலைக்கு ஓ.பி.எஸ்., ஈ.பி.எஸ் மரியாதை செலுத்துகின்றனர்