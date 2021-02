மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரியில் நாளை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு: மேலும் ஒரு காங். எம்.எல்.ஏ ராஜினாமா செய்ததால் பரபரப்பு + "||" + Congress MLA K Lakshminarayanan hands over his resignation letter to Puducherry Assembly Speaker VP Sivakozhundu.

