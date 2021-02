தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு பரூக் அப்துல்லா வலியுறுத்தல் + "||" + I appeal to them (Central government) to speak to them (Pakistan) to find a way like they spoke to China & they (PLA troops) started withdrawing (from LAC): National Conference leader Farooq Abdullah

