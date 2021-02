தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகளின் பதுங்குகுழிகள் அழிப்பு: பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு + "||" + Security increased in Kashmir with snipers, relocation of bunkers

காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகளின் பதுங்குகுழிகள் அழிப்பு: பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு