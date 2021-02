தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசிகள் போடுவதில் கூடுதல் வேகம் தேவை - மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் + "||" + Federal government instructs states to need more speed in vaccinating against corona

கொரோனா தடுப்பூசிகள் போடுவதில் கூடுதல் வேகம் தேவை - மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்