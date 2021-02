தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கூட்டணி பெரும்பான்மையை இழந்தது + "||" + It is clear that people of Puducherry trust us Puducherry CM V.Narayanasamy in assembly

புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கூட்டணி பெரும்பான்மையை இழந்தது