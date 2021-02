தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரி மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை - என்.ரங்கசாமி + "||" + Promises made to the people of Pondicherry have not been fulfilled - N. Rangasamy

புதுச்சேரி மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை - என்.ரங்கசாமி