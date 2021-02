மாநில செய்திகள்

கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருகிறது - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + Constituency sharing talks are underway with the coalition parties - Minister Jayakumar

கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருகிறது - அமைச்சர் ஜெயக்குமார்