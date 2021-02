மாநில செய்திகள்

அதிமுகவில் மட்டுமே மகளிர் பூத் கமிட்டி உள்ளது-முதல் அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார். + "||" + Only the AIADMK has a Women's Booth Committee chief Minister Edappadi Palanisamy said.

அதிமுகவில் மட்டுமே மகளிர் பூத் கமிட்டி உள்ளது-முதல் அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார்.