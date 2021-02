உலக செய்திகள்

அமெரிக்க அரசியல்வாதிகளுக்கு சட்டவிரோதமாக நிதி: பாகிஸ்தான் வம்சாவளி தொழிலதிபருக்கு 12 ஆண்டு சிறை + "||" + Pakistan-American gets 12-year in jail for illegal funding to US politicians

அமெரிக்க அரசியல்வாதிகளுக்கு சட்டவிரோதமாக நிதி: பாகிஸ்தான் வம்சாவளி தொழிலதிபருக்கு 12 ஆண்டு சிறை