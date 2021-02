மாநில செய்திகள்

தென்காசி: குற்றாலம் மெயின் அருவியில் 2-வது நாளாக வெள்ளப்பெருக்கு - சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை + "||" + Tenkasi Courtallam Main Falls flooded for the 2nd day - Tourists are not allowed to bathe

தென்காசி: குற்றாலம் மெயின் அருவியில் 2-வது நாளாக வெள்ளப்பெருக்கு - சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை