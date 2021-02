மாநில செய்திகள்

திமுகவை தலையெடுக்கவிடாமல் செய்து, தமிழகத்திற்கு புதிய விடியலை ஏற்படுத்த வேண்டும் - டி.டி.வி. தினகரன் + "||" + By preventing DMK from interfering, We have to create a new dawn for Tamil Nadu T.T.V. Dinakaran

திமுகவை தலையெடுக்கவிடாமல் செய்து, தமிழகத்திற்கு புதிய விடியலை ஏற்படுத்த வேண்டும் - டி.டி.வி. தினகரன்