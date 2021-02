மாநில செய்திகள்

கனடா டொரன்டோ பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை உருவாக்க ரூ.1 கோடி தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு + "||" + At the University of Toronto, Canada To create a Tamil chair Announcement of Rs. 1 crore in the interim budget of Tamil Nadu

