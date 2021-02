உலக செய்திகள்

இலங்கை பிரதமர் ராஜபக்சேவுடன் பாக். பிரதமர் இம்ரான் கான் சந்திப்பு + "||" + Imran khan in srilanka on his two day visit

இலங்கை பிரதமர் ராஜபக்சேவுடன் பாக். பிரதமர் இம்ரான் கான் சந்திப்பு