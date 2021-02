தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரி:காங்கிரஸ் ஆட்சியை இழந்த நிலையில், எதிர்க்கட்சிகள் ஆட்சி அமைக்க விரும்பவில்லை;ஜனாதிபதி ஆட்சிக்கு வாய்ப்பு? + "||" + Puducherry: With the Congress losing power, the opposition parties do not want to form a government Opportunity for presidential rule

புதுச்சேரி:காங்கிரஸ் ஆட்சியை இழந்த நிலையில், எதிர்க்கட்சிகள் ஆட்சி அமைக்க விரும்பவில்லை;ஜனாதிபதி ஆட்சிக்கு வாய்ப்பு?