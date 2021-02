உலக செய்திகள்

அமெரிக்க விவசாய துறையில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த பிடிஷா பட்டாச்சார்யா நியமனம் + "||" + Indian-American Climate Expert Bidisha Bhattacharyya Gets Key Post In US Agriculture Department

அமெரிக்க விவசாய துறையில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த பிடிஷா பட்டாச்சார்யா நியமனம்