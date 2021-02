உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் அதிபர் அலுவலகம் அருகே மோதல்; காவல் அதிகாரிகள் 27 பேர் காயம் + "||" + Conflict near the Chancellor's Office in Ukraine; Police officers injured 27 people

உக்ரைனில் அதிபர் அலுவலகம் அருகே மோதல்; காவல் அதிகாரிகள் 27 பேர் காயம்