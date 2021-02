தேசிய செய்திகள்

மருத்துவ மேற்படிப்பு ‘நீட்’ தேர்வுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் பதிவேற்றும் பணி தொடங்கியது + "||" + The process of uploading the online application for the Medical Higher ‘Neet’ Exam has started

மருத்துவ மேற்படிப்பு ‘நீட்’ தேர்வுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் பதிவேற்றும் பணி தொடங்கியது