மாநில செய்திகள்

ஜெயலலிதாவின் 73-வது பிறந்த நாள் விழா: ஜெயலலிதா சிலைக்கு முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் + "||" + Chennai: Tamil Nadu CM Edappadi K Palaniswami and Deputy CM O Panneerselvam garland the statue of former CM J Jayalalithaa at AIADMK headquarters on her birth anniversary

