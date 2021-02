மாநில செய்திகள்

ஜெயலலிதா 73வது பிறந்தநாள்: ஜெயலலிதா உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து சசிகலா மரியாதை + "||" + Chennai: Sasikala pays tribute to former Tamil Nadu CM J Jayalalithaa on her birth anniversary. AMMK leader TTV Dhinakaran also present

