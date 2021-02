தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெறாவிட்டால் 4 லட்சம் டிராக்டர்களுடன் நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணி நடத்துவோம் - வேளாண் சங்க தலைவர் ராகேஷ் திகாயத் + "||" + Our next call will be for a march to Parliament, and not just 4 lakh tractors but 40 lakh tractors will go there if farm laws are not taken back: BKU leader Rakesh Tikat at a farmers rally in Sikar, Rajasthan yesterday

