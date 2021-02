மாநில செய்திகள்

காவிரி- குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் கர்நாடக அரசைக் கண்டிக்கிறோம் - ஜி.கே.வாசன் + "||" + We condemn the Karnataka government for opposing the Cauvery-Gundaru merger project - GK Vasan

காவிரி- குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் கர்நாடக அரசைக் கண்டிக்கிறோம் - ஜி.கே.வாசன்