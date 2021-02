தேசிய செய்திகள்

5 மாநிலங்களில் இருந்து டெல்லி வருபவர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு விதிக்க முடிவு + "||" + People travelling to Delhi from 5 States need negative COVID-19 report

5 மாநிலங்களில் இருந்து டெல்லி வருபவர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு விதிக்க முடிவு