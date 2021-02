தேசிய செய்திகள்

பொதுத்துறை நிறுவனங்களை லாபத்தில் நடத்துவது அல்லது நவீனமயமாக்குவதே மத்திய அரசின் கொள்கை - பிரதமர் மோடி + "||" + Centre's policy is to either monetise or modernise public sector enterprises says PM Modi

பொதுத்துறை நிறுவனங்களை லாபத்தில் நடத்துவது அல்லது நவீனமயமாக்குவதே மத்திய அரசின் கொள்கை - பிரதமர் மோடி