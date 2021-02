மாநில செய்திகள்

டிடிவி தினகரனை தமிழக முதலமைச்சராக்க வேண்டும்: அம‌முக செயற்குழு - பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + TTV should make Dinakaran the Chief Minister of Tamil Nadu AMMK Executive Committee - Resolution at the General Committee Meeting

டிடிவி தினகரனை தமிழக முதலமைச்சராக்க வேண்டும்: அம‌முக செயற்குழு - பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம்