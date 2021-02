மாநில செய்திகள்

9 முதல் 11ம் வகுப்பு மாணவர்கள் நாளை முதல் பள்ளிகளுக்கு வர வேண்டாம் + "||" + 9th to 11th grade students Do not come to schools from tomorrow

9 முதல் 11ம் வகுப்பு மாணவர்கள் நாளை முதல் பள்ளிகளுக்கு வர வேண்டாம்