மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசு பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்கும் வரை போராட்டம் தொடரும் - சிஐடியு மாநில தலைவர் சௌந்தரராஜன் + "||" + The struggle will continue till the Tamil Nadu government calls for talks - CITU state president Soundarajan

தமிழக அரசு பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்கும் வரை போராட்டம் தொடரும் - சிஐடியு மாநில தலைவர் சௌந்தரராஜன்