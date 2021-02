கிரிக்கெட்

3வது டெஸ்ட்: 81 ரன்களில் சுருண்டது இங்கிலாந்து; இந்தியாவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசம் + "||" + 3rd Test: England rolled to 81; India's chances of victory are bright

3வது டெஸ்ட்: 81 ரன்களில் சுருண்டது இங்கிலாந்து; இந்தியாவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசம்