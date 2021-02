தேசிய செய்திகள்

பேஸ்புக், டுவிட்டர், வாட்ஸ்அப் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களுக்கு மத்திய அரசு புதிய கட்டுப்பாடு + "||" + Federal government imposes new restrictions on social networking sites such as Facebook, Twitter and WhatsApp

