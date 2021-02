மாநில செய்திகள்

அண்டை மாநிலங்களில் கொரோனா அதிகரிப்பு; பொதுமக்கள் அலட்சியமாக இருக்க கூடாது - சுகாதாரத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + Corona increase in neighboring states; The public should not be indifferent - Health Secretary Radhakrishnan

அண்டை மாநிலங்களில் கொரோனா அதிகரிப்பு; பொதுமக்கள் அலட்சியமாக இருக்க கூடாது - சுகாதாரத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன்