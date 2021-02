மாநில செய்திகள்

வன்னியர்களுக்கு கல்வியில் 10.5% உள்ஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதா தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றம் + "||" + In education for the Vanniar Bill providing 10.5% allocation Passed in the Tamil Nadu Legislative Assembly

