தேசிய செய்திகள்

வேட்பாளருடன் சேர்த்து 5 பேர் மட்டுமே வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிக்க அனுமதி -தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா + "||" + Only 5 people including the candidate are allowed to go house to house and collect votes Chief Election Commissioner Sunil Arora

வேட்பாளருடன் சேர்த்து 5 பேர் மட்டுமே வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிக்க அனுமதி -தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா