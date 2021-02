மாநில செய்திகள்

தேர்தலில் பணப்பட்டுவாடா தொடர்பாக 1950 என்ற எண்ணில் புகார் அளிக்கலாம் - தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி + "||" + In connection with the non-payment of money in the election Complaints can be made to 1950 Chief Electoral Officer of Tamil Nadu

தேர்தலில் பணப்பட்டுவாடா தொடர்பாக 1950 என்ற எண்ணில் புகார் அளிக்கலாம் - தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி